Alliance : Un fonds de l'OTAN doté d'un milliard d'euros établi au Luxembourg

LUXEMBOURG – Xavier Bettel, François Bausch et Jean Asselborn ont participé au sommet de l'OTAN, à Madrid, cette semaine. Voici les principaux points discutés.

Les ministres luxembourgeois étaient présents au sommet de l'OTAN. OTAN

«La Russie comme la menace la plus importante et directe pour la sécurité euro-atlantique». Dans un communiqué transmis jeudi, le gouvernement reprend la définition du «concept stratégique» établi à l'issue du sommet de l'OTAN, à Madrid, auquel ont participé le Premier ministre Xavier Bettel, le ministre de la Défense François Bausch, et le ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn.

Parmi les mesures adoptées par les membres de l'alliance, «une nouvelle posture de dissuasion et de défense», suite à l'agression russe en Ukraine. «Le Luxembourg assumera sa part dans cet effort commun», a indiqué Xavier Bettel, saluant cette dynamique. Le soutien à l'Ukraine sur le long terme a aussi été confirmé: «La participation de Volodymir Zelensky à ce sommet représente un signal fort de notre détermination à rester aux côtés de l’Ukraine», a jugé le chef du gouvernement.

«Un moment historique»

L'impact des activités militaires a aussi été abordé et les alliés se sont entendus sur l'établissement d'un fonds OTAN pour l'innovation. Doté d'un milliard d'euros, il sera domicilié au Luxembourg, membre fondateur de l'OTAN: «Nous devons absolument préserver notre avantage technologique (…) Notre engagement sera double: nous accueillerons le fonds en tant que domicile et contribuerons également aux investissements communs», a souligné M. Bettel.

Jean Asselborn aux côtés d'Emmanuel Macron. OTAN

Le Luxembourg s'est également félicité du feu vert donné à l’adhésion de la Finlande et de la Suède, suite au déblocage de la Turquie, non sans compensation (NDLR: la Turquie a aussitôt réclamé son dû à la Suède et la Finlande en avançant, mercredi, une demande d'extradition de 33 personnes qu'elle considère comme terroristes).

«Il s’agit ici d’un moment véritablement historique, qui est une preuve supplémentaire − s’il en fallait une − que la guerre menée par la Russie en Ukraine a été une erreur fatale. L’OTAN est plus soudée et plus forte que jamais», a déclaré Jean Asselborn.