Menotté en public : Un footballeur accusé de voler du fromage à tartiner

Le défenseur des Queens Park Rangers, Steven Caulker, a été brièvement menotté par erreur pour un vol à l'étalage dans un supermarché, avant d'être relâché.

Avant d'être blanchi, Steven Caulker, 22 ans, qui gagne environ 50 000 euros par semaine, a été accusé d'avoir volé cet article d'une valeur de 2,36 euros. Arrêté par la police alors qu'il regagnait le supermarché, il n'a pu éviter l'humiliation en public et s'est vu menotter, assure le quotidien. «Il avait quitté le supermarché et était en train de revenir quand la police est arrivée, a sauté du véhicule d'intervention et l'a menotté, a raconté un témoin cité par le Sun. Il avait l'air en panique. Dehors, un groupe de personnes regardait la scène et l'a immédiatement reconnu en pensant que c'était une blague».