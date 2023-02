Drame en Angleterre : Un footballeur amateur meurt sur le terrain à 23 ans

Une étoile de plus dans le ciel. Michael Palmer, joueur du Crowland Town FC s’est éteint samedi lors d’un match de football amateur. «Hier, nous avons tragiquement perdu un membre de notre famille en pratiquant le jeu qu’il aimait, a écrit ce club évoluant au sein de la Peterborough & District Football League (11e division anglaise) sur les réseaux sociaux. Il s’est évanoui et n’a jamais repris conscience».

Transporté d’urgence à l’hôpital, le jeune homme de 23 ans n’a pas pu être ranimé. «Il était une personne si gentille et si attentionnée. Ce fan de Manchester United s’est toujours efforcé de faire de son mieux et il manquera beaucoup au club et à la communauté du football», a continué le Crowland Town FC. Avant de rendre hommage à ses proches. «Nos pensées vont à sa famille et à ses amis en ces temps difficiles».