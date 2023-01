Aux Etats-Unis: Un footballeur anglais meurt dans un accident de bateau

Aux États-Unis : Un footballeur anglais meurt dans un accident de bateau

«Nous sommes anéantis. Il était un fils, un père, un partenaire et un coéquipier formidable dont l'approche joyeuse de la vie touchait tous ceux qu'il rencontrait», a déclaré le propriétaire du club, David Tepper. «Anton a fait de ceux qui l'entouraient de meilleures personnes dans tous les domaines et a représenté le Charlotte FC au plus haut niveau, sur et en dehors du terrain. Il manquera beaucoup à beaucoup de monde et nos pensées et prières vont à sa famille pendant cette période déchirante», a-t-il ajouté.