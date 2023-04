Football: Un footballeur laisse 10 000 euros de pourboire à une serveuse

Alors qu’en Premier League la course au titre bat son plein, dans la division d’en dessous, il n’y a guère plus de suspense. Tout le monde sait qu’en Championship, le titre est promis à Burnley, par ailleurs déjà promu. Sous les ordres de Vincent Kompany, les «Clarets» revivent cette saison. Et dans l’effectif, l’un des joueurs a décidé de profiter de la vie un peu plus que les autres…