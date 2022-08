France : Un forcené armé, retranché durant des heures dans un hôtel, se suicide

Arrivés sur place à 12h30, les négociateurs du Raid, unité d’intervention de la police nationale, ont établi un contact par SMS avec l’individu. Les échanges ont duré plus de deux heures et, aux alentours de 15h30, le forcené a donné son accord oral pour déposer son arme et se rendre, selon la préfecture. Mais, au même moment, «une détonation a été entendue» et l’homme était retrouvé mort dans sa chambre, a-t-on indiqué de même source.