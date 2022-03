En Grèce : Un fort séisme a secoué la cité d'Athènes

Un séisme de magnitude 5,1 a secoué Athènes et la région de l'Attique en Grèce vendredi en milieu de journée et entraîné d'importantes perturbations sur les lignes téléphoniques.

Un séisme de magnitude 5,1 selon l'observatoire national a secoué Athènes et la région de l'Attique en Grèce vendredi et entraîné des perturbations sur les lignes téléphoniques.

La Grèce est une zone à risque

La Grèce est située sur d'importantes failles géologiques et les tremblements de terre y sont fréquents, le plus souvent sans faire de victimes. En juillet 2017, un séisme de magnitude 6,7 sur l'île de Kos, dans la mer Egée, avait provoqué la mort deux personnes et d'importants dégâts. En 1999, 143 personnes avaient péri dans un séisme de magnitude 5,9 à Athènes et dans sa région.