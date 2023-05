Asie: Un fort séisme fait au moins un mort au Japon

Un fort séisme a frappé le centre du Japon vendredi, faisant au moins un mort et 21 blessés. Le tremblement de terre de magnitude 6,5 s’est produit à 14 h 42 (05 h 42 GMT) dans la préfecture d’Ishikawa, selon l’Agence météorologique japonaise (JMA). Elle avait dans un premier temps estimé la magnitude à 6,3. Des responsables de la JMA ont mis en garde les habitants contre de possibles répliques et glissements de terrain dans les jours à venir mais précisé qu’il n’y avait pas de risque de tsunami.

Une victime tombée d’une échelle

L’agence locale de gestion des incendies et des catastrophes a déclaré qu’au moins trois structures avaient été détruites et deux personnes coincées à l’intérieur. L’une a pu être extraite des décombres et transportée à l’hôpital, tandis que les secouristes étaient toujours à la recherche de la deuxième personne. Des images de la NHK montraient des maisons en bois détruites ou endommagées, avec des fenêtres brisées et des toits abîmés. On pouvait également voir un pan de montagne affaissé.