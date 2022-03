L'argent tombe du ciel : Un fourgon perd 100 000 dollars dans la rue

Des habitants de l'Ohio ont eu l'agréable surprise de voir plusieurs milliers de dollars à leurs pieds. Un événement extraordinaire lié au manque de chance d'un convoyeur de fonds.

«Les gens ont littéralement sauté de leurs véhicules. Comme si on avait jeté de la nourriture à des piranhas qui n'ont pas mangé depuis longtemps. C'était marrant», a déclaré un témoin à la chaîne NBC4 news. Un autre témoin a raconté des scènes de liesse avec des passants affichant un large sourire alors qu'ils essayaient d'amasser le plus d'argent possible.