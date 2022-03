«Call of Duty: Warzone» : Un fournisseur d’outils de triche provoque Activision

Poursuivie par l’éditeur de jeux vidéo Activision, la plateforme allemande EngineOwning a annoncé son intention de distribuer des logiciels de triche gratuitement.

C’est une nouvelle qui ne devrait pas plaire aux fans du jeu «Call of Duty: Warzone» qui jouent dans le respect des règles. Le nombre de tricheurs, contre lesquels le nouveau système anti-triche Ricochet d’Activision lutte de manière efficace et créative , pourrait bientôt augmenter dans les parties en ligne. Le fournisseur allemand de logiciels de triche EngineOwning, qui a fait l’objet d’une plainte intentée en début d’année par l’éditeur américain, n’a en effet pas l’intention de plier. Au contraire, il vient d’annoncer ses plans de rendre totalement gratuit l’un de ses outils de triche pour «Call of Duty: Warzone». Ces derniers sont normalement vendus sur abonnement et permettent d’obtenir divers avantages sur les joueurs affrontés en ligne.