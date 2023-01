Au Luxembourg : Un foyer de grippe aviaire détecté à Lellingen

Afin d’éviter la propagation de ce virus hautement pathogène et l’apparition de nouveaux foyers, l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire rappelle aux détenteurs de volailles et d’oiseaux de respecter les mesures préventives suivantes: le nourrissage et l’abreuvement doivent se faire dans des locaux qui ne sont pas accessibles aux oiseaux sauvages; les volailles doivent être tenues dans des locaux fermés; les volailles peuvent avoir accès à des aires de sortie, à condition que ces dernières soient protégées par des filets, afin d’éviter tout contact avec des oiseaux sauvages; les règles de biosécurité sont à respecter scrupuleusement; tous rassemblements de volailles (expositions avicoles) sont interdits; toute mortalité anormale de volaille est à signaler à un vétérinaire.