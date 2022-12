Volailles : Un foyer de grippe aviaire identifié au Luxembourg

Celles-ci consistent notamment à interdire tout rassemblement de volailles dans des expositions avicoles et à éviter tout contact entre les volailles et les oiseaux sauvages. «Toute mortalité anormale est à signaler à un vétérinaire», précise le ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Si une personne découvre un canard, une oie ou un cygne mort, elle doit également effectuer un signalement à l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire.