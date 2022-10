Soirée de gala: «Un franc succès» pour la Grande-Duchesse à Biarritz

«Un franc succès!» C'est par ces mots que l'association fondée par la Grande-Duchesse Maria Teresa, Stand Speak Rise Up! a qualifié le gala de charité de samedi dernier, à l'Hôtel du Palais de Biarritz (France), en soutien aux femmes victimes de violences sexuelles en zone sensible. Animée par l'actrice Charlotte de Turckheim et le présentateur Stéphane Bern, la soirée a permis de récolter des fonds, dont la totalité sera allouée à «des projets portés par des survivantes».

«Bien sûr, cela me donne des idées pour ma cause. C'est surtout Stéphane qui a écrit, mais cela m'a plu d'y pendre part. Il y avait beaucoup de travail de recherche, d'assemblage et puis j'ai légendé les photos. C'était du boulot, ça nous a pris deux années intenses. Mon mari et moi avons tout de même écrit un petit texte, et oui j'aime écrire!», avait-elle confié à L'essentiel lors d'une interview.