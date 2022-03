Un Français n'a peur de rien au «X Factor» anglais

Un Français qui se ridiculise devant les caméras du «X Factor» anglais, un reporter mexicain tombe dans la boue et une animatrice chilienne est virée à cause d’une danse trop sexy.

Fouad Djaoubli réside en Grande-Bretagne depuis peu de temps et est un grand fan de Mariah Carey. Il a donc décidé d’interpréter la chanson «Vision of love» de la chanteuse américaine devant le jury de l’émission. Le résultat est catastrophique. Le jeune homme chante entièrement faux et surtout, ses phrases ne veulent rien dire. Face à l’hilarité du public, Fouad ne se décourage pas et à la demande de Louis Walsh, il s’essaye même au titre «Hero» de la même Mariah Carey, sans plus de succès.