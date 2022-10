Mécanique quantique : Un Français, un Américain et un Autrichien se partagent le prix Nobel de physique

Le comité Nobel récompense les physiciens Alain Aspect, John F Clauser et Anton Zellinger, pour des travaux qui ont ouvert la voie à de nouvelles technologies dans l'informatique quantique et des communications ultra-sécurisées,

La mise en évidence de cette étonnante propriété a ouvert la voie à de nouvelles technologies dans l'informatique quantique et des communications ultra-sécurisées, ou encore les capteurs quantiques ultra-sensibles qui permettraient des mesures extrêmement précises, comme celle de la gravité dans l'espace. Cette mécanique déroutante était prédite par la théorie quantique. Pourtant même Albert Einstein n’y croyait pas: deux particules jointes au départ - comme pourraient l’être des jumeaux - pouvaient garder la marque de leur passé commun et avoir un comportement semblable, à distance.

Affilié à l'Université française de Paris-Saclay et à Polytechnique, Alain Aspect est âgé de 75 ans, tandis que John Clauser a 79 ans et Anton Zeilinger, de l'Université de Vienne, a 77 ans. Le trio est récompensé «pour ses expériences avec des photons intriqués, établissant les violations des inégalités de Bell et ouvrant une voie pionnière vers l'informatique quantique», selon le jury Nobel. «Alain Aspect, John Clauser et Anton Zeilinger, ont chacun mené des expériences révolutionnaires en utilisant des états quantiques intriqués, où deux particules se comportent comme une seule unité même lorsqu'elles sont séparées».