Sur «M6»: Un frontalier présente sa folle machine dans «La France a un incroyable talent»

Paul Griffaton : J’ai 44 ans, je suis marié et j’ai deux enfants. Je suis Français et je travaille au Luxembourg depuis 17 ans, où je suis chef de projet. En dehors du travail, j’ai plusieurs passions, dont celle pour les briques Lego.

C’est un assemblage de machines qui sont faites en Lego. Je me suis un peu spécialisé dans les machines mécaniques, automates en Lego ou machines transportant des billes. On appelle cela le Lego GBC («Great Ball Contraction», «Grand bidule à balle»). C’est une machine qui ne sert à rien mais qui est fascinante et hypnothisante à regarder. L’idée était de proposer un circuit fait de machines et une course de billes sur ces machines faites en Lego.