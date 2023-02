En Suisse : Un gamin claque une fortune sur YouTube, la banque rembourse le père

La corvée de payer les factures du mois n’est jamais agréable. Mais pour un père de famille suisse, elle a carrément viré au cauchemar il y a environ deux ans. On lui réclamait presque 4 500 euros pour des achats réalisés sur YouTube avec sa carte de crédit. Il s’agissait essentiellement de produits dont il ignorait même l’existence. Plus d’une trentaine de ces achats avaient été réalisés en un mois, dont une dizaine sur une seule journée, pour des montants allant de 1 à 500 euros.

Contactée par le père, la banque a immédiatement reconnu le côté étrange des transactions et a provisoirement remboursé son client, le temps de tirer l’affaire au clair. Mais, quatre mois plus tard, elle lui a à nouveau réclamé le montant, estimant que les achats avaient été faits par son fils – âgé de 10 ans à l’époque – et que la faute revenait au père, qui n’avait qu’à mieux cacher sa carte de crédit. Or le petit garçon n’a eu nul besoin de cette dernière.