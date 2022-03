E-Lake 2010 : Un gang de jeunes détrousse les festivaliers

ECHTERNACH - La police grand-ducale lance aujourd’hui un appel pour retrouver une bande de jeunes qui a sévi avec violence ce week-end au festival e-lake à Echternach.

La musique n’adoucit pas forcément les mœurs et si la quasi-totalité des festivaliers est venue pour faire la fête et écouter de la musique en plein air, dans la bonne humeur, certains sont venus à Echternach pour jouer les voyous: les 6,7 et 8 août, de nombreux vols avec violence ont été commis et la police en appelle à tous pour recueillir des témoignages susceptibles d’identifier les fauteurs de troubles (tel : 2447-2200 ou 113).