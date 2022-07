En Grande-Bretagne : Un garde royal pète un plomb et fait le buzz

À l'heure des selfies et des réseaux sociaux, chaque touriste un temps soit peu connecté se doit de rentrer de vacances avec un cliché pris aux côtés d'un garde royal. Chargés de surveiller les résidences royales officielles, ils sont en général muets et imperturbables, malgré les efforts des touristes pour les décontenancer.

La vidéo postée sur TikTok a été vue plus de 5 millions de fois et a contraint l'armée à monter au créneau. «Cette zone est particulièrement fréquentée par les touristes et les soldats se doivent de crier fort pour alerter le public s'il s'approche trop près des chevaux», a expliqué un porte-parole. «Nous avons des panneaux placés à côté des boxes, indiquant que les chevaux mordent et nous encourageons toujours le public à ne pas s'approcher des chevaux, car, après tout, ce sont des animaux et ils peuvent être imprévisibles».