Au Chili: Un gardien de but marque depuis ses six mètres

Une scène insolite s'est déroulée, samedi, lors d'un match opposant Cobresal à Colo Colo (D1 chilienne). On jouait la 77e minute lorsque le gardien de Cobresal, Leandro Requena, a marqué un but incroyable, en frappant un six mètres. Le ballon a rebondi au sol, à environ trente mètres du but adverse, avant de lober le portier de Colo Colo, Brayan Cortes, pas exempt de tous reproches sur ce coup-là.