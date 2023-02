Drame en Belgique: Un gardien de but meurt après avoir arrêté un penalty

Un club sous le choc

Se disant «extrêmement affectés» d’un drame frappant un joueur au club «depuis sa jeunesse» et qui était «particulièrement apprécié de tous», les dirigeants du petit club amateur ont aussitôt fait part de leur très vive émotion sur les réseaux sociaux. «Winkel Sport est en deuil très profond suite au décès soudain du gardien de but Arne Espeel. Nous souhaitons à la famille et aux amis d’Arne nos sincères condoléances dans cette lourde perte. Le football passe au second plan pendant un certain temps», devait ainsi réagir le club, dont l’équipe «B» évolue en deuxième division départementale.