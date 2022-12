Au Canada : Un gendarme tué par balle en intervenant sur une collision

Grzegorz Pierzchala «enquêtait sur une collision automobile lorsqu'il a été tué par balle cet après-midi», dans la petite ville de Hagersville qui compte quelque 3 000 habitants, dans le sud de la province, selon un communiqué. Le gendarme était âgé de 28 ans et était en poste depuis un peu plus d'un an. Il est décédé à l'hôpital. Deux suspects ont été placés en garde à vue, a déclaré la police, lors d'un point presse mardi.