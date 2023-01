États-Unis : Un général américain prédit une guerre avec la Chine en 2025

«J’espère me tromper. Mon instinct me dit que nous combattrons en 2025», écrit Michael Minihan, général de l’armée de l’air. Le président Xi Jinping «dispose à la fois d’une équipe, d’un motif et d’une opportunité pour 2025», estime le militaire, assurant que les élections taïwanaises de 2024 donneront au dirigeant chinois une «raison» pour agir. Il appelle ses troupes à s’entraîner au combat en se rendant entre autres sur des stands pour tirer sur des cibles, et invite à «viser les têtes».