Décision judiciaire : Un général condamné pour détention d’images pédophiles

Raymond Germanos écope d’une peine de six mois de prison avec sursis. Il a tenté de justifier son geste par une tumeur au cerveau.

Après l’Église c’est au tour de l’armée d’être touchée par un scandale pédophile. Mardi soir, Raymond Germanos a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris pour la détention de plus de 3 000 images et vidéos à caractères pédophile. Il écope de six mois de prison avec sursis et devra payer un euro symbolique de dommages et intérêts aux parties civiles.