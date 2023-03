Ouïghours en Chine: «Un génocide est en cours, le monde doit savoir»

Rushan Abbas et son mari Abdulhakim Idris, directeur exécutif du Centre For Uyghur Studies à Washington, ont répondu aux questions de «L'essentiel». Vincent Lescaut

Née au Xinjiang (Chine) mais citoyenne américaine, Rushan Abbas, 55 ans, a voué sa vie à la défense de sa communauté persécutée par le gouvernement chinois, dans des proportions que beaucoup d'Européens ignorent. Après des interviews accordées au New York Times, à USA Today ou encore à la BBC, L'essentiel l'a rencontrée à l'ambassade américaine du Luxembourg, mardi.

L'essentiel: À quel point la situation des Ouïghours est-elle dramatique en Chine?

Rushan Abbas, activiste américaine: Un génocide est en cours. Des millions de personnes se trouvent dans des camps de concentration. Les Ouïghours ne sont accusés d'aucun crime, juste des innocents réduits en esclavage. Les femmes sont victimes de viols de masse, de stérilisations et d'avortements forcés. Des agents du gouvernement chinois sont envoyés dans les familles pour «superviser» leur vie quotidienne. Et puis, il y a ce million d'enfants retirés de leurs familles pour être placés dans des orphelinats où on leur inculque l'idéologie communiste à la chinoise.

Votre famille a été visée par ces persécutions…

Mon mari et moi payons un lourd tribut à notre combat. Les parents de mon époux, ses frères et sœurs et leurs enfants ont disparu en 2017. Quelques mois plus tard, ma sœur a été enlevée, après que je me suis exprimée à Washington pour dénoncer ces atrocités. Elle ne fait pas de politique, c'est une médecin à la retraite, une belle personne. Ils l'ont finalement condamnée à 20 ans de prison pour terrorisme. J'ai appris par la suite qu'elle se trouvait dans un camp, à travailler comme esclave probablement pour une marque que les consommateurs européens achètent ici…

La région autonome ouïghoure du Xinjiang, sur le territoire de la Chine, compte près de 25 millions d'habitants, dont 45% de Ouïghours musulmans. TV5 Monde

La Chine devrait-elle être davantage mise sous pression?

Nous ne demandons pas l'arrêt de tout business avec la Chine, mais au moins de prononcer des sanctions contre les entreprises – affiliées et inféodées au gouvernement chinois – qui profitent de ces crimes. Elles bénéficient d'un travail gratuit, prélèvent des organes. Que le Parlement européen les considère pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des entités qui participent à un génocide. Un mandat d'arrêt a bien été délivré contre Poutine par la Cour pénale internationale.

Avez-vous pu en discuter avec des personnalités politiques au Luxembourg?

Oui, nous avons rencontré le président de la Chambre des députés Fernand Etgen (DP). Nous sommes très satisfaits de son soutien aux personnes qui souffrent. Pour lui, le plus important est que la population du Luxembourg soit informée du drame en cours. D'ailleurs, nous remercions les leaders politiques luxembourgeois qui ont soutenu la déclaration commune aux Nations unies sur les violations des droits humains en Chine (NDLR: Jean Asselborn s'est notamment exprimé à l'ONU ainsi que dans sa dernière déclaration de politique étrangère). Cela nous donne de l'espoir.

Mais le Luxembourg a aussi des relations économiques avec la Chine…

L'histoire se répète, et c'est terrible. Au siècle dernier, de nombreux pays, personnalités politiques et entreprises ont continué de commercer avec les nazis, alors que le génocide juif était en cours. Plus tard, ils l'ont regretté en jouant la carte de l'ignorance. Aujourd'hui, personne ne pourra dire qu'il ne savait pas. Tous ceux qui continuent de soutenir l'économie chinoise devront interroger leur propre conscience. À quoi d'autre vont-ils renoncer? La liberté d'expression ou plus encore? (…) Par sa position centrale en Europe, sa place financière et sa réputation, le Luxembourg doit être conscient de ce problème. Pour qu'il ne devienne pas un jour une victime de la Chine.

Les images des camps de travail ouïghours en Chine sont très rares. Vidéo diffusée par le compte anonyme «War on Fear»

Pensez-vous que la Chine est dangereuse?

Bien sûr. Elle est dangereuse pour l'humanité entière. Ce qu'ils font à l'intérieur de leurs frontières, ils le reproduisent sur le reste de la planète. Leur modèle d'État policier a été testé sur nos terres, puis exporté dans une douzaine de pays. Le gouvernement chinois n'a pas la moindre considération pour tout autre manière de penser que la sienne. Il voit la religion comme une maladie mentale.

La globalisation les aide dans leur opération d'influence. Dans 30 ou 40 ans, le monde entier parlera chinois (…) Il y a des instituts Confucius partout (NDLR: L'Université du Luxembourg abrite également un institut Confucius), mais cela va encore plus loin. Le secrétaire général de l'ONU António Guterres n'a jamais dit un mot contre ce pays. Pourquoi? Parce qu'il est contrôlé par la Chine. Comme la plupart des institutions internationales…

Quelles perspectives pour le peuple ouïghour?