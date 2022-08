Esch 2022: Un gilet vibrant pour les malentendants

Concerts, opéra, spectacles musicaux pourraient être bientôt plus accessibles aux résidents sourds ou malentendants du pays. C'est l'objectif de Matthieu Gillieron, chargé de coordination en matière de développement durable chez Esch2022, qui s'est épris du Subpac, un gilet vibrant venu tout droit des Etats-Unis. «Ce sont des gilets destinés à la base aux producteurs de musique, pour les aider à ressentir plus intensément la musique, plus particulièrement les basses, confie-t-il. La société française Immersive Live a repris le système pour un public sourd ou malentendant», explique le responsable.

Entre 800 et 1000 euros le gilet

«Dans le cadre d'Esch 2022, on les a fait tester, notamment à la fête de la musique à Dudelange et le succès a été au rendez-vous». Avec le soutien de l'association Solidartität mit Hörgeschädigten, qui accompagne les sourds et malentendants, et le ministère de la Culture, Esch 2022 s'est donc procuré 10 gilets. «L'idée est que ce type de système soit intégré dans le paysage musical, que les malentendants puissent y avoir accès et vivre l'évènement comme les autres», soutient Mathieu Gillieron.