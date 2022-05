Cyclisme : Un Giro taillé pour les grimpeurs

La boucle italienne, qui démarre ce vendredi, restera en Hongrie pendant trois jours. En l’absence des spécialistes des grands Tours, bien malin de définir un favori.

Triptyque hongrois

Van der Poel: après le jaune, le rose?

Quel rôle ensuite? À l’origine, il devait lancer les sprints pour le Belge Tim Merlier, finalement forfait, et remplacé par le moins rapide Jakub Mareczko. Certaines étapes, celle de Naples (8e), en circuit usant, ou celle de Jesi (10e) lui conviennent. Il a assuré qu’il voulait boucler les trois semaines de course et rejoindre Vérone.

Match à trois dans les sprints

Six étapes paraissent promises aux purs sprinters. Caleb Ewan, Mark Cavendish et Arnaud Démare devraient se les partager. L’Australien de 27 ans, capable de s’imposer dans un sprint massif sans lanceur, est le plus doué mais pas le plus régulier.