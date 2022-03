Un gisement pétrolier géant au fond de la mer

Selon BP, le gisement, baptisé Tiber, est situé sous 1 259 mètres d’eau, et le puits a révélé une profondeur totale de 10 685 mètres, «ce qui en fait l’un des plus profonds jamais forés par l’industrie pétrolière et gazière».