Nord de l'Italie : Un glacier s'effondre dans les Alpes italiennes: cinq morts

Un énorme bloc s'est détaché dimanche du glacier de la Marmolada dans les Alpes du nord de l'Italie, faisant au moins cinq morts et huit blessés, ont annoncé les services de secours.

Deux blessés ont été transportés à l'hôpital de Belluno, un plus grave à Trévise, et cinq à Trente, a-t-elle indiqué, sans donner de précisions sur la nationalité des victimes. Plusieurs hélicoptères ont été déployés sur place pour participer aux opérations de secours et de surveillance de la situation.