La version diesel hybride rechargeable du GLC 300 de Mercedes dégage une puissance sereine et privilégie le confort.

Essai automobile : Un GLC 300 très généreux, à brancher dès que possible

On peut viser une bonne centaine de kilomètres en tout électrique, avec une pointe de vitesse maximale de 140 km/h. Mercedes Benz

Mercedes a choisi de livrer son GLC hybride rechargeable avec une version diesel qui montre son utilité maximale sous certaines conditions. D’abord, en rechargeant le plus possible. Car c’est là tout l’attrait du gros SUV allemand, une autonomie en 100% électrique pouvant aisément dépasser les 100 km, en optant pour les routes secondaires et une conduite souple.

Ce qui peut être suffisant pour assurer les trajets du quotidien et limiter les passages à la pompe. Laissons le mode hybride gérer les trajets plus longs. Le 4 cylindres mazouté se déclenche de manière quasi imperceptible et se développe sous l’effet d’une boîte neuf rapports Tectronic ultra bien agencée, alternant intelligemment avec un bloc électrique suffisamment généreux.

Là aussi, sans abuser sur l’accélérateur, les consommations se montreront fort raisonnables. Avec un chargeur intégré de 60 kW permettant une charge en une demi-heure dans les meilleures conditions, on pourra viser de longues distances sans trop brûler de carburant, en s’arrêtant régulièrement.

Transmission intégrale 4Matic

Car c’est une fois le plein d’ions épuisé que le bât blesse. Lesté de son bloc thermique et de sa grosse batterie, le GLC pèse près de deux tonnes et demie. Ce qui se ressent tout de suite sur la jauge, mais aussi dans la conduite. Son comportement un peu pataud et sa prise de roulis seront compensés en mode Sport, où la suspension pneumatique est raffermie.

La transmission intégrale 4Matic, qui optimise la répartition du couple entre les essieux, ainsi que les roues arrière directrices contribuent aussi à l’agrément de conduite global qui reste de très haut niveau. Seul vrai point noir, le dosage du freinage, que la régénération automatique peut venir perturber.