Inde: Un glissement de terrain fait au moins 27 morts

La mousson frappe durement le pays et a déjà causé plusieurs dizaines de morts.

Le bilan d’un gigantesque glissement de terrain dans l’État du Maharashtra, dans le centre-ouest de l’Inde, s’est alourdi à 27 morts dimanche et au moins 50 personnes sont toujours portées disparues, selon les autorités. Jeudi, les pluies de mousson ont déclenché un glissement de terrain dans un village du district de Raigad, une région vallonnée et boisée située à environ 100 kilomètres de Bombay.

«Nous avons jusqu’à présent dénombré 27 corps, et entre 50 et 60 personnes sont toujours portées disparues, mais le travail de sauvetage sur le site pose de nombreux problèmes», a déclaré dimanche à l’AFP Yogesh Mhase, un responsable local. Un précédent bilan faisait état d’au moins seize morts. Le hameau isolé se trouvait à environ cinq kilomètres de la route la plus proche.