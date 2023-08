Géorgie: Un glissement de terrain fait au moins six morts

Au moins six personnes ont été tuées et une trentaine sont portées disparues après un glissement de terrain dans la région montagneuse de Ratcha, dans le nord-ouest de Géorgie, ont indiqué vendredi les autorités de ce pays du Caucase.

Deux corps ont été retrouvés dans la foulée de l’éboulement survenu jeudi dans cette région riche en stations balnéaires et quatre autres ont été découverts vendredi, a déclaré le ministère géorgien de l’Intérieur, dans deux communiqués séparés. «Dans la zone sinistrée, la municipalité d’Oni, les sauveteurs continuent de travailler sans relâche. Jusqu’à présent, six corps ont été retrouvés lors des opérations de recherche», a-t-il ensuite affirmé dans un communiqué publié sur Facebook.

Pour sa part, le ministre de l’Infrastructure, Irakli Karseladzé, qui s’est rendu sur les lieux, a fait état de 35 personnes portées disparues. «Pour le moment, il y a 35 personnes avec lesquelles il n’est pas possible d’établir un contact», a-t-il déclaré, cité par les médias géorgiens.

Le glissement de terrain s’est produit jeudi près d’un hôtel à Chovi, une petite station touristique située dans les montagnes de la région de Ratcha. Il a endommagé des chalets, des lignes de transmission électrique, des routes et des ponts.

«Pour le deuxième jour consécutif, l’opération de recherches et de sauvetage se poursuit impliquant environ 400 pompiers, secouristes» et membres de différentes unités de la police, selon le Ministère de l’intérieur. «Les employés du ministère de l’Intérieur évacuent activement les citoyens de la zone du désastre», a-t-il encore souligné, en faisant état de plus de 140 personnes évacuées.