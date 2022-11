Turquie: Un gourou écope de 8 600 ans de prison

Un tribunal d’Istanbul a condamné mercredi à plus de 8 600 ans de prison un gourou et prédicateur créationniste, Adnan O., reconnu coupable d’une série de crimes, dont des agressions sexuelles. Adnan O., plus célèbre sous le pseudonyme Harun Yahya, s’est fait connaître en animant une émission sur une chaîne en ligne dans laquelle il apparaissait entouré de femmes légèrement vêtues qu’il surnommait «chatons».