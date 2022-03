Belgique : Un gouvernement belge, ce n'est pas pour demain

Les négociations pour former un gouvernement en Belgique après les législatives du 13 juin, peinent à aboutir en raison de divergences entre Flamands et francophones sur des questions clés.

Bart de Wever a été déchargé par le souverain de la mission exploratoire qu'il lui avait confiée il y a trois semaines. (AFP)

«Il existe des convergences entre les partis mais pas de manière suffisante pour former un gouvernement» dans l'immédiat, a déclaré jeudi à la presse Bart de Wever, le grand vainqueur des élections côté néerlandophone, après avoir remis au roi Albert II un rapport sur les perspectives de formation d'une nouvelle coalition.

Le président de la Nouvelle Alliance flamande (N-VA), qui prône l'indépendance à terme de la Flandre, la région néerlandophone du nord de la Belgique, a été déchargé par le souverain de la mission exploratoire qu'il lui avait confiée il y a trois semaines, selon un communiqué du Palais. Alors qu'il y a quelques jours, il semblait acquis que le Palais passe à l'étape suivante en chargeant le socialiste francophone Elio Di Rupo de former le prochain gouvernement, les conditions ne semblent pas réunies pour aller aussi vite.

Le dossier Bruxelles-Hal-Vilvorde reste épineux

M. Di Rupo devait être reçu en début de soirée par le roi Albert, selon une source proche du palais. Mais la déclaration de M. De Wever montre que le terrain n'a pas été encore assez défriché pour que le leader socialiste se voie déjà confier la mission de «formateur» qui lui ouvrirait la voie vers un poste de Premier ministre. Fonction qui échappe aux francophones depuis les années 1970.

La NV-A et le PS se sont rapprochés sur les dossiers économiques mais ils ne semblent pas avoir enregistré de progrès sur les questions les plus sensibles, ayant trait aux conflits linguistiques entre les deux communautés et à l'autonomie régionale renforcée réclamée par la Flandre, selon plusieurs journaux belges.

Bart De Wever et Elio Di Rupo seraient en particulier «dos à dos» sur le dossier de l'arrondissement électoral bilingue de Bruxelles-Hal-Vilvorde, que la Flandre veut supprimer. Ce qui remettrait en cause des droits accordés aux francophones vivant en Flandre, dans la banlieue bruxelloise. Il n'y aurait pas encore d'accord non plus sur les transferts de pouvoirs supplémentaires aux régions réclamés par la Flandre, ni sur les partis qui entreront dans la future coalition, soulignent les journaux belges.

Quels partis au pouvoir?

L'aile néerlandophone du gouvernement national devrait être composée des trois partis qui dirigent le gouvernement régional de la Flandre, c'est à dire la N-VA, les socialistes et les chrétiens-démocrates du CD&V. En revanche, le PS francophone et les centristes du CDH devraient en faire partie, mais le troisième partenaire francophone n'est pas encore déterminé. Les verts d'Ecolo, au pouvoir en Wallonie (sud) avec le PS et le CDH, pourraient rejoindre la coalition au niveau fédéral, mais le gouvernement pencherait alors très à gauche, une option qui ne plaît pas à Bart De Wever, dont le parti est marqué à droite.

À moins que le parti libéral francophone MR (Mouvement réformateur), dans la majorité sortante, soit reconduit dans la future équipe. Mais le parti du ministre des Finances Didier Reynders, battu le 13 juin, est miné par les divisions entre le FDF, son aile la plus radicale en matière de défense des droits des francophones, et ceux prêts à faire plus de concessions à la Flandre, le tout sur fond de querelles de personnes.