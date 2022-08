Tensions en Asie : Un gouverneur américain en visite à Taïwan

Les États-Unis et Taïwan «partagent de nombreux intérêts, valeurs communes et objectifs (…). Nous continuerons à chercher à construire un partenariat stratégique avec vous», a de son côté déclaré le gouverneur américain. Holcomb devrait rencontrer des représentants de l’industrie taïwanaise des semi-conducteurs, leader mondial dans le domaine, avant de se rendre mercredi en Corée du Sud.

Les tensions entre les États-Unis et la Chine sont vives depuis que les autorités chinoises ont considéré comme une provocation la visite sur l’île début août de la présidente de la Chambre amérciaine des représentants Nancy Pelosi . Pékin a répondu en imposant à Taïwan des sanctions commerciales et par des exercices sans précédent dans les airs et les eaux du détroit de Taïwan. La Chine, qui revendique la souveraineté sur Taïwan et s’est promis de la reprendre un jour, par la force si nécessaire, s’irrite à chaque acte diplomatique avançant vers une reconnaissance officielle de l’île.