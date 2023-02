Sortie de «Creed III» : Un grand champion affronte une partie de son passé

Qu'est-ce qu'un grand champion de boxe peut bien craindre? Pas grand-chose. À moins qu'une vieille connaissance refasse surface. C'est ce qui arrive à Adonis Creed, multimédaillé et bardé de titres, au moment où débarque Damian, son ami d'enfance. À l'époque, ils étaient très proches: «Il était comme mon frère». Mais leurs chemins se sont séparés. Damian ressort d'ailleurs d'une peine de 18 ans de prison après des déboires avec la justice. Désormais, il semble plus déterminé que jamais.

Lorsque le héros du film «Creed III» lui propose de passer au club de boxe, il ne s'attend pas à ce que les événements prennent une telle tournure. L'ancien ami, qu'il prend d'abord sous son aile, se donne à fond et entend remonter sur les rings. Il est même persuadé de pouvoir dominer son alter ego, malgré la différence de notoriété et d'expérience entre les deux hommes. Damian et Adonis se disputent, des mots violents sont échangés et les entourages commencent à se mêler à l'histoire. L'ancien taulard en veut à tout le monde, au point de se montrer menaçant. En face, le boxeur semble parfois se sentir coupable, comme s'il avait quelque chose à se reprocher ou comme s'il devait quelque chose à l'ancien ami.