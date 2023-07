Cyclisme: Un grand espoir de 17 ans se tue juste avant les Mondiaux

Une semaine après la mort de l’espoir italien Jacopo, décédé tragiquement lors du Tour d’Autriche réservé aux juniors, le cyclisme américain est en deuil après la disparition d’un de ses grands talents. Magnus White, 17 ans, est décédé samedi lorsqu’il a été percuté par une voiture lors d’un entraînement près de chez lui à Boulder (État du Colorado). «Il était l’étoile montante sur la scène du cyclisme hors route et sa passion pour le cyclisme était évidente à travers ses courses et sa camaraderie avec ses coéquipiers et la communauté locale», a indiqué dimanche la fédération USA Cycling dans un communiqué.