En concert : «Un grand honneur de faire partie de Babyoil»

ESCH-BELVAL - Babyoil organise un concert de soutien pour son chanteur, avec sept autres groupes.

Dani (bassiste): Le groupe a été créé en 1995 par Sébastien (chanteur) et Jim (guitariste). En 2006, le batteur actuel est arrivé et j'ai moi-même rejoint Babyoil en 2010. Nos dernières compositions s'éloignaient de l'esprit pop du début, en novembre 2011 nous avons décidé de changer de nom, en devenant I Promised You September. Et Sébastien a eu son accident...