Centre national d’incendie et de secours: Un grand jour pour les pompiers du Luxembourg

Le Grand-Duc Henri a officiellement mis en service, jeudi, le Centre national d’incendie et de secours (CNIS) à Gasperich et transmis le drapeau de corps du CGDIS à son directeur général, Paul Schroeder. Le CNIS rassemble, sur un seul site de 5,2 hectares, plusieurs directions et services du CGDIS, dont l’Institut National de Formation des Secours, le CSU-112 ou encore le Centre d’Incendie et de Secours Luxembourg.