«Nous sommes désolés»: Un grand magasin en grève à Tokyo, un cas inédit au Japon depuis 60 ans

«Protester comme les Français»

Environ 900 employés syndiqués de Seibu Ikebukuro ont recouru à cette action afin de protester contre la cession de l’entreprise exploitante de leur magasin, Sogo & Seibu, en difficulté depuis des années. Sogo & Seibu compte neuf autres grands magasins à Tokyo et ailleurs au Japon. Les quelque 5 000 salariés de l’enseigne au total craignent une restructuration sévère après sa vente par son propriétaire japonais actuel Seven & i Holdings au groupe d’investissement américain Fortress.

Précarité

Les grèves étaient courantes au Japon dans les années 1970. Mais par la suite, à mesure que l’économie japonaise s’essoufflait, les syndicats ont privilégié des relations «stables» avec le patronat pour garantir la sécurité de l’emploi et des avantages sociaux, explique à l’AFP Hiroyuki Minagawa, spécialiste du droit du travail et professeur à l’université de Chiba.

Une autre raison du faible nombre de grèves au Japon aujourd’hui est l’augmentation des effectifs des travailleurs temporaires ou précaires ces dernières décennies, alors que les grands syndicats défendent les intérêts des employés permanents, selon cet expert. La vive inquiétude des salariés de Sogo & Seibu s’explique parce qu’avec un groupe étranger comme nouveau propriétaire, un changement de la culture d’entreprise et des relations entre direction et salariés est à attendre, selon M. Minagawa.

Une institution en déclin

La vente de Sogo & Seibu sera finalisée vendredi, ont confirmé jeudi Seven & i Holdings et Fortress dans des communiqués distincts. Fortress a promis de maintenir l’emploi «dans la mesure du possible» et dit vouloir investir plus de 138 millions de dollars pour moderniser les grands magasins, en partenariat avec la chaîne de produits électroniques Yodobashi.