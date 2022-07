Gender Reveal : Un grand moment d'émotion pour Shana et Jonathan

C'est désormais un évènement incontournable pour de nombreux parents et ça l'est encore plus pour les candidats de téléréalité qui filment leur vie quasiment 24h/24. C'est donc une énorme fête, hyper bien organisée, que Shana Kress et Jonathan Matijas ont mis sur pied à l'occasion de la fameuse «Gender Reveal» au cours de laquelle est révélé le sexe du bébé.