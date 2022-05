Sortie à Pétange : Un grand show féerique et comique pour raconter le carnaval

PÉTANGE – Comédiens, danseurs, musiciens, acrobates et autres artistes vont nous conter, samedi à Pétange, l’histoire et les légendes du carnaval de ses débuts à aujourd’hui.

La productrice Indira Collet et son metteur en scène, Robin Rosman, présentent un spectacle avec 40 intervenants, dont plusieurs Luxembourgeois, dans des scènes aussi instructives que drôles. Plusieurs disciplines, show aérien, violonistes, cracheurs de feu, etc., se réuniront pour offrir un spectacle entièrement imaginé et créé pour le Projet Esch2022.

«Nous nous préparons pour cette représentation depuis plusieurs mois maintenant, et nous avons hâte de lever le voile sur la scène. Nous avons sélectionné nos plus grands artistes et imaginé un spectacle qui s’inscrive vraiment dans le paysage multiculturel du Luxembourg et de ses valeurs. Ce spectacle, c’est un peu comme le plus grand cabaret du monde, mais version carnavals du monde», explique Indira Collet.