Nouvelles images dévoilées : Un grandiose sablier de poussière autour d'une jeune étoile

Le télescope spatial James Webb a révélé, mercredi, de nouvelles images flamboyantes d'un immense nuage de poussière en forme de sablier, autour d'une étoile en formation. Jusqu'ici cachés, ces nuages oranges et bleus ont été rendus visibles par l'instrument NIRCam du télescope, qui fonctionne dans l'infrarouge proche - une longueur d'ondes invisible pour l'oeil humain. La très jeune étoile, connue sous le nom de «protoétoile L1527» et située dans la constellation du Taureau, est cachée dans l'obscurité par le bord d'un disque de gaz en rotation au niveau du col du sablier.

Mais la lumière de cette protoétoile «fuit» au-dessus et au-dessous de ce disque, éclairant les cavités dans le gaz et la poussière environnants, ont expliqué la Nasa et l'agence spatiale européenne (ESA) dans un communiqué commun. Les nuages sont créés par la matière éjectée de l'étoile qui entre en collision avec la matière environnante. La poussière est plus fine dans les parties bleues, plus épaisse dans les parties orangées.