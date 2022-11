A Dubaï: Un gratte-ciel s'embrase sous ses yeux: Iris Mittenaere a eu chaud

À Dubaï : Un gratte-ciel s'embrase sous ses yeux: Iris Mittenaere a eu chaud

«En pleine nuit, nous avons commencé à entendre des bruits de plus en plus forts. En ouvrant les rideaux nous avons vu le chaos», a expliqué Diego El Glaoui sur Instagram, en montrant les vidéos de l'impressionnant brasier en face de leurs fenêtres. Les deux tourtereaux ont alors sauté dans un jean et un tee-shirt «en 10 secondes» et ont descendu les marches quatre à quatre.