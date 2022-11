Evénement à Luxembourg: «Un gros concentré d'amour et de folie»

LUXEMBOURG – Le salon «Life Expo - 80´s edition» nous en a mis plein les yeux tout au long du week-end à LuxExpo The Box. Pour le plus grand plaisir, notamment, des fans de tatouages.

200 artistes tatoueurs, 60 exposants Lifestyle, «de la mode, à l'esthétique en passant par l'automobile, et tout ce qui est tendance en matière de consommation», un food village avec cinq food trucks, et l'idée d'une méga grosse fête. Les organisateurs du salon «Life Expo - 80´s edition» n'ont pas fait les choses à moitié.

«Depuis vendredi, on fout un gros un gros bordel au LuxExpo The Box», se félicite Scylla Pierce, organisateur du salon. «C'est la vie, c'est l'art, les gens qui s'amusent, la fête en permanence. La lifestyle aussi qui est très important. C'était un week-end de rêve. C'est un besoin vital de sortir de l'ultra-violence dans laquelle on baigne au quotidien. Les fêtes de vendredi et samedi soir, c'était un gros concentré d'amour et de folie».

Au milieu des tatoués

Un beau milieu des très nombreux tatoueurs permanents, nous sommes tombés sur Lulendo Dikendo et son enseigne «TBManifesto.Com». «Je fais des tatouages temporaires», nous a-t-elle expliqué, dimanche en début d'après-midi. «Généralement, je reçois des personnes qui n'osent pas trop faire des tatouages permanents. On est là en transition et on accompagne les gens. On propose beaucoup de références années 80-90 avec des disquettes ou des cassettes, par exemple, ou des détournements de messages féministes avec une touche d'humour».