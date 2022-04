Formule 1 : Un «gros crash» lors des qualifications du Grand Prix

Les pilotes canadiens Lance Stroll et Nicholas Latifi se sont percutés samedi matin lors des qualifications du Grand Prix d’Australie sur le circuit d’Albert Park à Melbourne.

La première partie des qualifications (Q1) du Grand Prix d'Australie de Formule 1 a été interrompue samedi après un accrochage entre les monoplaces des Canadiens Lance Stroll et Nicholas Latifi.

L'Aston Martin de Stroll et la Williams de Latifi se sont percutées, alors qu'elles n'étaient pas dans un tour lancé, et les deux pilotes ont du arrêter-là leur séance, la Williams étant immobilisée et l'Aston Martin capable de rentrer au stand.