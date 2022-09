Georgina Rodriguez : «Un gros morceau de mon cœur s'est brisé»

«I am Georgina», documentaire consacré à Georgina Rodriguez a cartonné et va revenir «bientôt» a indiqué le directeur du divertissement de Netflix Espagne, Alvaro Diaz, cité par Sun. Il a indiqué que cette deuxième saison - signée en début d'année - est largement consacrée au drame qu'a vécu le couple: le 18 avril dernier, un de leurs jumeaux décédait à la naissance.

Les premières images ont fuité durant un festival en Espagne. La jeune femme se confie: «La vie m'a tellement donné en si peu de temps. Cette année, j'ai vécu le meilleur et le pire moment de ma vie en un instant». Et de poursuivre: «Un gros morceau de mon cœur s'est brisé et je me suis demandé comment je pourrais continuer (...) J'ai regardé dans les yeux de mes enfants et là j'ai vu la seule façon de le faire, être tous ensemble».