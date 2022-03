Erreur de drapeau aux JO : «Un gros problème» pour la Corée du Nord

Les organisateurs ont affiché mercredi soir par erreur le drapeau sud-coréen lors de la présentation des joueuses de foot nord-coréennes avant le match qui les opposait à la Colombie.

À la question de savoir si ses joueuses étaient en colère, le technicien nord-coréen a indiqué: «Nous étions en colère parce que nos joueuses ont été présentées comme si elles étaient de Corée du Sud, ce qui est quelque chose qui nous touche beaucoup comme vous le savez sûrement». «Notre équipe n'allait pas jouer sans que ce problème soit corrigé. La correction est intervenue et nous avons décidé de jouer», a-t-il ajouté.

Le comité d'organisation s'est excusé

Le Locog et la FIFA se sont excusés et ont corrigé la situation même si cela a pris du temps. «La victoire ne peut pas effacer (ce problème), c'est quelque chose de différent. Nous espérons que cela ne se répétera pas». Interrogé sur la possibilité d'un acte prémédité, Sin Ui-gun a répondu: «C'est la question que je voulais poser à la FIFA et au Locog».

Il a également laissé entendre que son équipe n'aurait pas joué le match si la correction n'était pas intervenue: «Si ce problème n'avait pas été réglé, jouer n'aurait pas eu de sens», a déclaré M. Sin.