Tennis : Un groupe ambitieux pour la Coupe Davis

Le Luxembourg dispute à partir de ce mercredi le Groupe III de la Coupe Davis en espérant remonter dans la division supérieure.

Contre le Monténégro, la Macédoine du Nord et la Moldavie, le Grand-Duché «est un favori», assure Alex Knaff, 798e mondial et no1 luxembourgeois. «Franchement, je pense qu'avec notre équipe on peut monter, estime-t-il. Mais il faudra le montrer sur le terrain et profiter de notre confiance».

«On a tout de suite trouvé notre jeu»

La semaine dernière, Knaff et Chris Rodesch ont remporté le tournoi Futures de Duffel (Belgique), le premier qu'ils jouaient ensemble. «C'est difficile de commencer à jouer avec quelqu'un, mais on a tout de suite trouvé notre jeu, souligne Knaff, doyen du groupe à 25 ans. On a un peu le même jeu, on est tous les deux grands et on met beaucoup de pression au retour».