Procès du «Petit Bar» : Un groupe criminel corse et ses «opérations» au Luxembourg

AJACCIO/LUXEMBOURG – La justice française travaille à neutraliser la bande criminelle corse du «Petit Bar», accusée de trafic de drogue, d'extorsions et assassinats. Avec des ramifications internationales.

Depuis des années, enquêteurs et magistrats travaillent à neutraliser la bande criminelle corse du «Petit Bar», accusée de trafic de drogue, d'extorsions et assassinats: dans des actes de procédures judiciaires, ils décrivent ses membres présumés et ses objectifs. Née au début des années 2000, l'équipe du Petit Bar, «ainsi dénommée en raison de ses habitudes» dans un café du centre d'Ajaccio qui a depuis été rebaptisé, est «une organisation criminelle hiérarchisée autour du chef de clan, Jacques Santoni», peut-on lire dans l'ordonnance de mise en accusation (OMA) du 28 janvier 2022 de plusieurs membres présumés, qui seront jugés à une date encore indéterminée pour l'assassinat de l'avocat Antoine Sollacaro en 2012.